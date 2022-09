„Alte Füchse“ auf der Sauschwänzlebahn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Sommerpause im August startete der Mengener Seniorenclub die „Alten Füchse“ Anfang September ihren Halbtagesausflug zu einer historischen Zugfahrt mit der „Sauschwänzlebahn“.

Bei der Ankunft mit dem Reisebus in Blumberg wurde sich noch mit einem deftigen „Fuchs-Frühstück“ gestärkt. Die Zug-Rundfahrt führte 25 Kilometer vom Blumberger Zollhaus nach Weizen und wieder zurück. Es ging auf der Hin- und Rückfahrt jeweils über vier Brücken und durch sechs Tunnel. Auf dem Weg gab es eindrucksvolle Aussichtsmöglichkeiten in die Täler der Umgebung und in die Wutachflühen. Nach dem Ausstieg wieder in Blumberg wurde das interessante Eisenbahnmuseum direkt am Bahnhof besucht.

Der wunderschöne Spätsommertag wurde bei guten Gesprächen und gutem Abendessen in gemütlicher Atmosphäre in der Traube in Kreenheinstetten abgeschlossen.