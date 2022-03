Alte Füchse närrisch und bedrückt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die mit dem Fuchs tanzt. Am Faschingsdienstag war der Tag der närrischen Füchse. Wie jedes Jahr trafen sich die alten Füchse zu einem närrischen Treiben im Fuchsbau. Viele waren mit närrischem Kostüm verkleidet. Fast alle Füchse:innen haben den 2. Weltkrieg erlebt und überlebt. Deshalb denkt man mit bedrückter Stimmung an die Situation in der Ukraine. Ein Narr hatte Gelb Blau als Kostüm gewählt.

Dann aber übernahm ein Potpurri an Lieder begleitet von unseren beiden Musikern Ludwig Löw und Gertrud Grohm das närrische Treiben. Die fröhliche Stimmung kam zum Höhepunkt mit einem selbst komponierten Lied von Ludwig Löw über die Mengener Füchse. Dazwischen wurde ein neues Mitglied begrüßt. Angeregt durch unsere Berichte hat sie sich kurzerhand zu einem Beitritt entschlossen. Unser Treiben wird in der Stadt offensichtlich hochgeschätzt.