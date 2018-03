Alte Füchse: Vorstand wieder vollständig

Damit das Vereinsleben funktioniert, ist ein eingespieltes und einsatzfreudiges Team an der Spitze wichtig. Das weiß auch Holger Burmester, der Vorsitzende des Mengener Seniorenklubs Alte Füchse. Mit Stolz und gewiss auch ein wenig Erleichterung konnte er den Mitgliedern bei der Hauptversammlung Kandidaten für alle Posten im Vorstand präsentieren. Klar, dass die Anwesenden nicht lange zögerten und die Wahlen einstimmig ausfielen.

Nachdem die bisherige stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin Ursula Adrion ihre beiden Ämter im September vergangenen Jahres niedergelegt hatte, waren Gabriele Späth kommissarisch als stellvertretende Vorsitzende und Rosina Lutz als Schriftführerin eingesprungen. Beide hatten aber deutlich gemacht, nur bis zu den nächsten Wahlen aushelfen zu wollen. „Schließlich haben wir uns ja erst vor Kurzem aus dem Vorstand verabschiedet und das soll auch so bleiben“, betonte Rosina Lutz. Glücklicherweise konnten zwei Nachfolgerinnen gefunden werden. Margit Alexander, die seit 35 Jahren in Mengen lebt und in der Kreuz-Apotheke arbeitet, wird stellvertrende Vorsitzende. „Ich habe drei Enkel und es ist immer etwas los“, stellte sie sich den Mitgliedern vor.

Anni Abt, die sich erst kürzlich nach 46 Jahren bei der Volksbank Mengen in den Ruhestand verabschiedet hat, übernimmt das Amt der Schriftführerin. „Ich habe mich immer um das Wohl der Kunden bemüht und mache das auch weiterhin“, sagte sie. „Ich denke, dass wir zusammen viel Freude haben werden.“

Holger Burmester machte deutlich, dass es nicht selbstverständlich sei, Mitglieder für die Vorstandsarbeit gewinnen zu können. „Eigentlich wollte Georg Kessler auch mit 80 Jahren aufhören, jetzt konnte ich ihn gerade noch zu zwei weiteren Jahren als Kassierer überreden“, sagte er und gab damit den dezenten Hinweis, dass sich potenzielle Kandidaten schon einmal Gedanken über eine Nachfolge machen könnten.

Bei der Gewinnung neuer Mitglieder sei es ähnlich, so Burmester. „Ich mache schon überall Reklame für uns. Aber von zehn Leuten, die ich anspreche, sagen neun, dass sie noch nicht so alt wären. Dabei sind sie bestimmt schon 85.“

Er verteilte das neue Programmheft an die Mitglieder. Auch in den kommenden Monaten werden wieder verschiedene Vorträge und Ausflüge stattfinden. Im Schnitt nehmen an solchen Veranstaltungen 39 Menschen teil. „Das ist eine ordentliche Zahl und zeigt, dass wir ein ansprechendes Programm machen“, sagte er. Dies sei schließlich angesichts des Vereinsmottos „Gemeinsam statt einsam“ das allerwichtigste Anliegen.

Beirat Wilhelm Rössler sprach am Ende sicher vielen aus dem Herzen, als er dem Vorstand, in dem sich in den vergangenen Jahren viel verändert habe, eine gute Zusammenarbeit und Glück wünschte. „Jeder Vorstand arbeitet etwas anders, daran muss man sich gewöhnen, aber das ist auch gut so“, sagte er. „Ich bin froh, dass er jetzt wieder vollständig ist.“

Die Vorstandswahlen haben folgende Ergebnisse gebracht:

Vorsitzender: Holger Burmester

Stellvertretende Vorsitzende: Margit Alexander

Kassierer: Georg Kessler

Kassenprüfer: Margarethe Ohl und Günther Greising

Schriftführerin: Anni Abt

Beiräte: Manfred Biechele, Reinhold Hinder, Gabriele Späth, Ilona Burmester, Walter Hoppe, Wolfgang Raiser, Ingrid Blender und Wilhelm Rössler