Alle Spenden-Fahrräder in Mengen verteilt

Nach der erfolgreichen Fahrradspenden-Aktion für die ukrainischen Flüchtlinge und des damit verbundenen Rad-Checks Anfang Juni konnten nun die restlichen fast 40 Fahrräder an die neu angekommenen Flüchtlinge in der Bussenstraße verteilt werden. Die Männer, Frauen und Kinder verschiedener Nationalitäten freuten sich über ihre neuen Fortbewegungsmittel und bedankten sich sehr herzlich. Ein kleiner Teil der Spenden-Fahrräder kam bereits den Flüchtlingen in Sigmaringen zugute.

„Wir möchten an dieser Stelle nochmals einen ganz besonderen Dank an die Mengener Bevölkerung aussprechen, die insgesamt weit über 100 Fahrräder gespendet haben! Zudem dem Bauhof-Team, das am Donnerstag noch alle Fahrräder mit verteilt, Luft auf Reifen gepumpt und Sättel eingestellt hat – ihr seid spitze! „, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Fotos: Stadt Mengen