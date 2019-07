Alle Generationen machen mit

Zum 40. Mal haben die Bewohner der Lattenbachstraße das Lattenbachfest gefeiert. 1979 ist es aus einer Laune heraus entstanden – als eine spontane Idee. Die Familie Burth hatte frisch gebaut, erinnern sich die Gründer. Sie haben den Garten eingesät und wollten ihn zusammen mit Nachbarn mit der Sense mähen. Es klappte nicht ganz so gut und es blieb bei dem Versuch. Doch ergab es sich im Gespräch eine folgenreiche Idee: Die Nachbarn sollten miteinander ein Fest feiern, mit Tischen auf der Straße – Musik und Grillen.

Die Idee kam gut an. Man lud die Bewohner des benachbarten Handäcker Weg dazu. Das Fest wurde immer größer. Mit Stolz blicken die Nachbarn auf die 40 Jahre zurück. „So ein Fest geht nur in guter Nachbarschaft“, erklären sie. Von den 16 Häusern machen fast alle mit.

Damals gab es in der Straße viele Kinder, alle ungefähr im selben Alter. „Für uns war das Lattenbachfest das Highlight des Jahres“, erinnert sich Elke Adams. Als Kinder haben sie sich Wochen vorher schon auf das Fest gefreut. „Wir studierten Überraschungen für die Erwachsenen ein. Wir haben Märchen aufgeführt, eine Modenschau gemacht, Theaterstücke geschrieben“, erinnert sie sich. Inzwischen sind diese Kinder erwachsen geworden, sind nach Basel, Reutlingen und in Nachbargemeinden gezogen, kommen aber gerne zum Lattenbachfest zurück. „Seit 20 Jahre wohne ich nicht mehr hier. Aber es zieht einem gerne zurück an diesem Tag“, erklärt Elke Adams.

Die ersten Feste fanden auf der Straße statt, auch weil es kaum Verkehr gab. Wenn das Wetter schlecht war, verlegte man das Fest in die Doppelgarage von Engenharts.

Inzwischen findet es immer in Hinders Doppelgarage statt. Das Lattenbachfest ist seit jeher gut organisiert. Es gibt einen Ordner, in dem alles festgehalten wird: die selbstgebastelten Einladungen, die Liste der Gäste und der Speisen, die Kosten und wie sie aufgeteilt wurden. Derzeit organisieren Frauen im Wechsel das Fest. Das 40. Lattenbachfest hat Tekla Engenhart organisiert. Nächstes Jahr übernimmt Paula Kuchelmeister diese Aufgabe. Paula Kuchelmeister, Bärbel Graf, Renate Hinder, Slavi Burth und Hildegard Kuchelmeister gehören ebenfalls zu den federführenden Akteurinnen.

Im Vorfeld wird festgelegt, wer Getränke, Fleisch und Wecken mitbringt. Salate, Kuchen und Eis für die Kinder gibt es auch. Nach dem Fest werden die Kosten auf die Erwachsenen gerecht aufgeteilt. Dieses Konzept funktioniert heute noch.

Inzwischen ist das Lattenbachfest ruhiger geworden. Früher wurde noch getanzt und Polonaisen geführt. Musik gibt es seit ein paar Jahre nicht mehr. „Jetzt ist uns das Gespräch wichtiger geworden. Wir schauen Dias und Filme von früher an. Wir sind doch älter geworden“, stellen sie fest. Aber sie freuen sich auf den Zusammenhalt, die Harmonie, die in der Lattenstraße herrscht. „Wir praktizieren Nachbarschaft. Neu zugezogene werden zum Fest eingeladen. So lernen die Neuen alle ihre Nachbarn kennen“, erklärt Reinhold Engenhart.