Alle dürfen bei „Fasnet total“ die Narren unterhalten

Am auseliga Donnschtig soll es im Mengener Städtle vom frühen Morgen, den ganzen Tag über, bis weit in die Nacht hinein so richtig Fasnet sein. Narrenfrühstück, Schülerbefreiung, heiteres Einkehren, Fasnetsküchle essen, Musizieren, Hemadglonkerumzug und „Fasnet total in viele Lokal“ prägen den ersten Tag der Fasnetswoche. Zunftmeister Michael Vogel arbeitet kontinuierlich daran, aus diesem Tag ein Highlight im Mengener Jahreskreis zu machen. Er wolle den auseliga Donnschtig mit neuen Ideen weiter ausbauen, damit junge Leute auch gerne am Auseliga die Fasnet im Städtle mitfeiern, sagt er.

Vor drei Jahren wurde das Motto „Fasnet total in viele Lokal“ ausgerufen. Die Einwohner und Fasnetsleute sollen in die Gaststätten gehen und kostümierte Gruppen und Musiker sollen sie unterhalten. „Ich habe wieder viele potentielle Akteure angeschrieben, mal sehen, was alles geboten wird“, sagt Vogel. Die Stadtkapelle ist unterwegs, die Gruppe Steinhart/Schlawinski und Co, die Moritatensänger, soviel kann der Zunftmeister bereits zusichern.

Anfrage aus Sigmaringen

Andere Gruppen bereiten sich aber auch auf den Abend vor und werden die Bürger überraschen. Sogar eine Musik-Combo aus Sigmaringen habe angeklopft und gefragt, ob sie kommen dürfe. „Da habe ich gerne zugesagt“, berichtet der Zunftmeister. Es scheint sich über die Grenzen der Stadt herum zu sprechen, dass an diesem Abend in Mengen in den Lokalen einiges los ist. „Ziel ist, dass die Stadt belebt und dass überall etwas los ist“, erklärt Zunftmeister Michael Vogel.

Auf dem Flyer, der nun überall ausgelegt wird, sind auf dem Stadtplan die Lokale einzeichnet, die mitmachen: Restaurant Lamm, Zur Alten Post/Zum Grieche, Schwarzer Adler, Pub Café, Eventsaal Gloria, Martinsstüble, Café Stadt Galerie und das Gasthaus Sonne. Es wird Spaß machen, hier und dort den Abend zu verbringen. Die Gruppen werden kommen und das Publikum mit Fasnetsauftritten, Liedern und Musik zu unterhalten. Es wird ein bunter, heiterer Abend werden. Am längsten wird man im Gloria feiern und tanzen können.

Einige Lokale öffnen am auseliga Donnschtig am Morgen ihre Türen. Im Schwarzen Adler beginnt das Frühstück schon um 9 Uhr, die Tische sind aber bereits alle reserviert, verrät Wirt Ralph Valenca. In der Stadtgalerie gibt es ab 11 Uhr Saitenwürste und Kartoffelsalat, das Pub Café lädt ab 6 Uhr zum Weißwurstfrühstück. Weitere Lokale werden Fasnetsangebote machen. (vr)