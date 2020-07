Alle 18 Abiturienten erreichen Hochschulreife

Der Wettergott hatte sich für die Schönwetter-Variante des ersten Abitur-Picknicks in der Geschichte des Mengener Gymnasiums entschieden. In entspannter Atmosphäre saßen die Familien der 18 Abiturienten auf teils mitgebrachten Stühlen im Innenhof des Gymnasiums und lauschten den zunächst ernsthafteren Abschiedsreden von Schulleiter Stefan Bien und Bürgermeister Stefan Bubeck, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Im Anschluss bedankten sich die Schüler humorvoll bei ihren Lehrern der vergangenen zwei Schuljahre sowie der Oberstufenleiterin Westermann. Die Tutoren beider Abschlusskurse, Nathalie Moser und Andreas Nowack, hatten etliche Anekdoten zu ihren Schützlingen gesammelt und sorgten mit ihren launigen Sprüchen und Geschichtchen während der Zeugnisübergabe und Preisverleihung für viel Heiterkeit bei den nunmehr völlig entspannten Absolventen und ihren Angehörigen, die danach noch gern etwas länger im mittlerweile schön schattigen Pausenhof in Gesprächen verweilten.