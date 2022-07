Aktive Damen weiterhin ungeschlagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Siegesserie der ersten und zweiten Damenmannschaft des SC Mengen wurde am zweiten Juliwochenende fortgeführt. Beide Mannschaften sind nach drei von fünf Spieltagen weiterhin ungeschlagen. Die erste Damenmannschaft spielte am Sonntag auf der Anlage des TC Mochenwangen. Mit einer 4:2 Führung gingen die Damen aus Mengen in die Doppel. Nachdem Judith Alexander und Alexandra Fürst- Hauser klar ihr Doppel gewannen, machten Jana Lutz und Luisa Arnold das erste Doppel noch einmal spannend. In einem Matchtiebreak bewiesen sie Nervenstärke und entschieden das Match für sich. Das dritte Doppel musste sich leider gegen die Damen aus Mochenwangen geschlagen geben.

Ähnlich gut lief es bei der zweiten Damenmannschaft. Sie konnte trotz massiver Personalprobleme auswärts beim TC Biberach einen 5:4 Sieg erkämpfen. Auch hier stand es nach den Einzeln 4:2 für Mengen, jedoch wurden zwei Doppel im Matchtiebreak entschieden. Das erste Doppel ging klar an die Damen aus Mengen, das zweite Doppel konnten sie jedoch nicht gewinnen. Am Ende des Spieltages fuhren die Damen mit einem 5:4 Sieg nach Hause.

Ebenso erfolgreich und ungeschlagen sind die Herren 70, welche am Mittwoch, den 6. Juli klar mit einem 5:1 gegen die Herren vom TC Riedlingen gewannen. Auch die Damen 40 und Damen 50 konnten den vergangenen Spieltag für sich entscheiden, wobei es die Damen 50 besonders spannend machten. Auf der Anlage des TC Ravensburg stand es nach den Einzeln 2:2 und auch jeweils ein Doppel ging an beide Mannschaften. Am Ende wurde die Gewinnermannschaft nach Sätzen ermittelt und durch einen Matchtiebreak im Doppel ging der Spieltag letztendlich an die Damen aus Mengen.

Bei den Herren konnte die zweite Mannschaft gegen die TA SV Langenenslingen ihr zweites Spiel der Saison mit einem 5:4 gewinnen. 4:5 hingegen verloren die Herren 1 gegen ihre Gegner aus Obermarchtal. Auch die Damen 60 mussten sich an diesem Spieltag auf heimischer Anlage mit einem 2:4 gegen die TA TSV Deizesau geschlagen geben. Ebenso 2:4 lautete das Ergebnis der U15, welche gegen die TA TSV Hochdorf spielten.

Die Spielerinnen und Spieler der U18 Mannschaft haben die Saison auf dem zweiten Tabellenrang mit einem klaren 5:1 gegen den TC Bingen beendet. Für alle anderen Mannschaften geht es Mitte Juli bei voraussichtlich hohen Temperaturen in die nächsten Begegnungen.