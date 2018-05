Aktion soll Leute aufs Rad bringen

Die größte internationale Radkampagne findet in diesem Jahr zum elften Mal statt. Bundesweit gehen bisher mehr als 740 Kommunen mit ihren Bürgern an den Start. Erstmals beteiligt sich auch die Stadt Mengen im dreiwöchigen Aktionszeitraum vom 11. Juni bis 1. Juli an dem Gemeinschaftsprojekt des Klima-Bündnis zur Radförderung, Steigerung der Lebensqualität und Klimaschutz.

Bei diesem Wettbewerb treten Teams aus Kommunalpolitikern, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale. An 21 aufeinanderfolgenden Tagen sollen möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO2-frei mit dem Rad zurückgelegt werden. Ziel ist es, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu bewegen und dadurch nicht nur die Lebensqualität zu steigern, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Alle, die in Mengen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können beim Stadtradeln mitmachen. Unter www.stadtradeln.de können sich alle interessierten Einzelpersonen oder Gruppen ab sofort als Teilnehmer registrieren. Dann heißt es kräftig in die Pedale treten und die gefahrenen Kilometer im Online-Radkalender zu dokumentieren. Momentan haben sich aus Mengen neun Radfahrer angemeldet.

Die Ergebnisse aller Kommunen und Teams werden auf der Stadtradeln-Internetseite veröffentlicht, sodass sowohl bundesweite Vergleiche zwischen den Kommunen als auch Teamvergleiche innerhalb der Kommune möglich sind und für zusätzliche Motivation sorgen. Leistungen der einzelnen Teilnehmer, mit Ausnahme der offziellen Stadtradeln-Stars, werden nicht öffentlich dargestellt. Der aktivsten Einzelperson sowie der stärksten Gruppe winken außerdem ein Rundflug über das Donautal und ein Abendessen mit Bürgermeister Stefan Bubeck. Zusätzlich zum dreiwöchigen Aktionszeitraum findet in Mengen am Wochenende 16. und 17. Juni ein Aktionstag statt, an dem alle Bürger zum gemeinsamen Radeln aufgerufen sind. Nähere Informationen hierzu werden von der Stadtverwaltung noch zeitnah bekannt gegeben.

Was: Stadtradeln Mengen ist ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Ziel, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu bewegen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Wann: Mengen startet das Projekt vom 11. Juni bis 1. Juli.

Teilnahme: Mitmachen könne alle interessierten Einzelpersonen oder Gruppen, die in Mengen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen. Sie müssen sich auf der Seite

www.stadtradeln.de

registrieren und können dort einem bestehenden Team aus Mengen beitreten. Die gefahrenen Kilometer werden in einer App dokumentiert.

Gewinn: Der aktivste Radler oder die aktivste Radlerin aus Mengen gewinnt einen Donau-Rundflug, die aktivste Gruppe ein gemeinsames Abendessen mit Bürgermeister Stefan Bubeck.

Weitere Informationen gibt es bei Maik Rautenberg bei der Stadt Mengen unter Telefon 07572/607501 oder