Aktion Radcheck macht Station in Mengen

Im Oktober lädt die Stadt Mengen gemeinsam mit der Initiative Radkultur zu einer Fahrrad-Aktion ein, bei der die Themen Alltagsmobilität und Service im Vordergrund stehen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der Radcheck tourt durch Mengen und öffnet die Türen seiner mobilen Reparaturwerkstatt für die Gewinnerinnen und Gewinner dieses Preises beim Stadtradeln 2021, aber auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger.

In der mobilen Reparaturwerkstatt können die Preisträgerinnen und Preisträger sowie auch Bürgerinnen und Bürger das eigene Fahrrad von fachkundigen Mechanikern auf Verkehrstauglichkeit prüfen lassen. Dabei werden Bremsen, Lichtanlage, Klingel und Reifendruck kontrolliert; kleinere Mängel beheben die Profis direkt vor Ort. Während der Kontrolle gibt es Tipps zu Fahrradwartung und -pflege: Muss die Kette geölt werden? Sind ausreichend Reflektoren vorhanden? Wie wird der Sattel richtig eingestellt?

Die Radcheck-Tournee macht an folgenden Terminen und Orten Halt: Mittwoch, 20. Oktober, im Gymnasium von 9 bis 15 Uhr. Am Donnerstag, 21. Oktober, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in der Realschule Mengen und am Freitag, 22. Oktober von 16 bis 22 Uhr im Schützenhause der Schützengilde Ennetach.

„Gerade jetzt zu Beginn der goldenen Jahreszeit ist der kostenlose Radcheck ein praktisches Service-Angebot. Besonders für kurze Wege ist das Fahrrad ein ideales Fortbewegungsmittel, mit dem es sich im Alltag einfach und flexibel unterwegs sein lässt – vorausgesetzt am Rad läuft alles rund“, wird Cornelia Hund, Fahrradbeauftragte der Stadt Mengen, in der Mitteilung zitiert.. „Einfache Verbesserungen wie aufgepumpte Reifen oder geölte Fahrradketten erhöhen das Fahrvergnügen wesentlich. Darüber sind sich erstaunlich viele Radler nicht bewusst.“