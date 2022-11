Advents- und Türkränze des NABU Mengen bestellen

Die Naturschutzjugend (NAJU) Mengen bietet dieses Jahr wieder Tür- und Adventskränze auf Bestellung an. Da vergangenes Jahr der Advents- und Türkranz „Service to Go“ so gut angenommen wurde, möchte die NAJU die Bestellungen erneut anbieten.

Bis Mittwoch, 16. November, können die Kränze bestellt werden. Die Bestellungen können dabei digital per E-Mail an julia.speh@nabu-msho.de oder telefonisch unter 0157/76459767 bei Julia Speh abgegeben werden. Angeboten werden dekorierte Türkränze, Adventskränze mit rustikalen Kerzen, aber auch Naturkränze mit oder ohne Deko. Dabei kann die Kranzart, die Größe, die Kerzenfarbe und die Dekoration frei gewählt werden, heißt es in einem Schreiben des Naturschutzbunds NABU. Bestell-Flyer sind in den örtlichen Sparkassen, Volksbanken und Rathäusern ausgelegt und auch auf der NABU-Webseite zu finden.

Abgeholt und bezahlt werden die fertigen Kränze auf dem Weihnachtsmarkt in Mengen am 25. November zwischen 17 und 21 Uhr, oder am 26. November zwischen 12 und 21 Uhr am NAJU-Stand. Bitte den Tag angeben, an dem der Kranz abgeholt werden soll, sodass die Organisatoren diesen dann auch bereit haben.

Sollte der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden können, wird das Abholen der Bestellungen in den Jugendräumen der NAJU Mengen in der Walke wieder stattfinden. Die betroffenen Personen werden dann per E-Mail oder Telefon kontaktiert.