Achtung, Verschwörungstheoretiker!

Kann man jemanden retten, der im Internet Verschwörungstheoretikern auf den Leim gegangen ist und die Klimakrise für eine Erfindung hält? Kleinkünstler Marc-Uwe und das Känguru sind so fest davon überzeugt, dass sie ihre eigene Wohnung darauf verwetten, Marias Mutter wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen zu können. Wie genau sie das veranstalten wollen, können Fans und Menschen, die es noch werden wollen, ab dem heutigen Donnerstag im Kino sehen. Hauptdarsteller in „Die Känguru-Verschwörung“ ist Dimitrij Schaad, der in Mengen aufgewachsen ist.

Die Hörbücher sind Kult

In ganz Deutschland sind vor allem die Hörbücher von Marc-Uwe Kling über den Kleinkünstler, der seinen Namen trägt, und das kommunistische Känguru, das aus heiterem Himmel bei ihm einzieht und ihn in Anti-Terroranschläge, ein Asoziales Netzwerk und viele peinliche Situationen verwickelt, Kult. Seit das erste Buch 2009 erschien, ist die Zuhörerschaft immer größer geworden, die Hörbücher hielten sich jahrelang auf den Bestsellerlisten. Mit seinen Witzen, falsch zugeordneten Zitaten, treffenden Beschreibungen der Gesellschaft und natürlich den Dialogen spricht Kling dabei Hörer aus verschiedenen Altersgruppen an. Obwohl wahrscheinlich nur die um Klings eigenen Jahrgang 1982 geborenen wirklich alle Anspielungen und Pointen verstehen.

Klar, dass die Verfilmung von vielen mit Spannung erwartet worden war. „Die Känguru-Chroniken“ kamen im März 2020 in die Kinos und konnten aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie nur ein paar Tage gezeigt werden, bevor die Kinos geschlossen wurden. Als es dann erste Open-Air- und Autokino-Vorstellungen gab, gehörte der Film allerdings zum festen Repertoire und hatte viele Zuschauer.

Böser Blick vom Busfahrer: Wer hat den Halte-Knopf gedrückt und will jetzt nicht aussteigen? (Foto: X-Verleih)

Und darum geht es jetzt

Während es sich beim ersten Film mit Kleinkünstler und Känguru um eine Art zusammengemixte Verfilmung der ersten Bücher von Marc-Uwe Kling handelte, in dem die beiden verhindern wollen, dass ein Immobilienhai und Rechtspopulist ihren Kiez abreißt, ist für den neuen Film ein Drehbuch mit einer komplett neuen Handlung verfasst worden. Um die Mutter von Nachbarin Maria und damit auch die eigene Berliner Wohnung zu retten, begeben sich Marc-Uwe und das Känguru auf einen Roadtrip nach Bielefeld. Ausgerechnet in der Stadt, die einer Verschwörungstheorie zufolge gar nicht geben soll, findet die Conspiracy Convention statt. Dort treffen die beiden den Verschwörungs-Guru Adam Krieger, in dessen Fänge Marias Mutter geraten ist. „Und plötzlich“, so heißt es in der zum Film gehörigen Pressemappe, „geht es auch noch um Leben und Tod“.

Schauspieler ist begehrt

Wie schon im ersten Film spielt Dimitrij Schaad den Kleinkünstler. Der 36-jährige hat Mengen nach seinem Abitur 2005 verlassen, um Schauspiel zu studieren. Er gehörte anschließend unter anderem dem Ensemble des Schauspielhauses Bochum und des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin an. Für seine Rollen in der Spielzeit 2013/214 wurde er von der Zeitschrift „Theater heute“ zum Nachwuchsschauspieler des Jahres gewählt. Er schreibt Texte fürs Theater und zusammen mit seinem Bruder Alex Schaad, der als Regisseur arbeitet, auch Drehbücher.

Dimitrij Schaad (links) spielt im Film „Die Känguru-Verschwörung“ den Kleinkünstler Marc-Uwe. Hier ist er mit dem „echten“ Marc-Uwe Kling zu sehen. (Foto: Annette Riedl/dpa)

„Die Känguru-Chroniken“ waren der erste Kinofilm, in dem er die Hauptrolle übernommen hat. Es folgten Rollen in Serien wie „Das Boot“ oder „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. In diesem Jahr ist er auch in der Komödie „JGA“ im Kino zu sehen. Außerdem spielt er die Hauptrolle in Charly Hübners Verfilmung des Bestsellers von Thees Uhlmann „Sophia, der Tod und ich“, der ebenfalls bald in die Kinos kommen wird.

Der Film ist mit dem deutschlandweiten Kinostart auch in den Kinos in Mengen und Bad Saulgau zu sehen.