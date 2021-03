Achtung: In Mengen haben sich die Orte Wahllokale geändert

Für die Landtagswahl am kommenden Sonntag, 14. März, gelten laut einer Pressemitteilung der Stadt Mengen dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie besondere Vorgaben und Hygienehinweise für die Urnenwahl in den Wahllokalen. Eigens dafür wurde ein Hygienekonzept erstellt, das insbesondere die nachfolgend aufgeführten Regelungen und Vorgaben enthält: Das aufzusuchende Wahllokal ist in der Wahlbenachrichtigung genannt, die Örtlichkeiten haben sich teilweise geändert. So befindet sich das Wahllokal Mengen-Süd im Stadtmuseum Alte Posthalterei, in Beuren im Bürgersaal, in Ennetach im Bürgerhaus sowie in Blochingen im Vereinszentrum. Mit Wahlschein kann in jedem Lokal im Wahlbezirk Sigmaringen (70) gewählt werden.

Zur Wahl sollten die Büger neben der Wahlbenachrichtigung und ihrem Ausweis möglichst auch einen eigenen Kugelschreiber (keinen Bleistift) mitbringen. Eine medizinische Maske muss getragen sowie vor und im Wahllokal die Mindestabstände von 1,50 Meter eingehaletn werden. Die Wahllokale haben getrennte Ein- und Ausgänge, die entsprechenden Hinweise sollten beachtet werden. Es müssen in den Wahllokalen die Hände desinfiziert werden, es besteht zudem die Möglichkeit zum Händewaschen. Die Wahlvorstände achten auf die Einhaltung der Hygieneregeln sowie ein regelmäßiges Lüften. Kontaktflächen werden im Laufe des Tages wiederholt desinfiziert.