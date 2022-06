Ablachtalbahn: Sonderzug fährt Richtung Southside-Festival

Ein Sonderzug wird am Donnerstag, 16. Juni, Gäste des South-Side-Festival von München über Mengen und die Gleise der Ablachtalbahn nach Meßkirch bringen. Von dort geht es mit Busshuttles weiter zum Festivalgelände. Das teilen das kommunale Eisenbahninfrastrukturunternehmen Ablachtalbahn der Stadt Meßkirch und der Förderverein Ablachtalbahn in einer Pressemitteilung mit. Das Neun-Euro-Ticket bringe der Biberbahn viele Fahrgäste und auch der Güterverkehr auf der Strecke steige deutlich an, heißt es.

Fahrgastzahlen sind stabil

Bei der Hauptversammlung des Förderverein Ablachtalbahn am vergangenen Sonntag waren rund 60 der über 180 Vereinsmitglieder anwesend. Neben vereinsinternen Themen hätte das Thema Biberbahn ebenfalls auf der Tagesordnung gestanden.

„Durch das Neun-Euro-Ticket haben wir wie im vergangenen Jahr wieder sehr gute Fahrgastzahlen in der Biberbahn“, wird der Vorsitzende des Fördervereins Severin Rommeler in der Mitteilung zitiert. „Durch die tatkräftige Unterstützung der Vereinsmitglieder haben wir wieder mit den Profis zusammen viel entlang der Ablachtalbahn erreicht und kümmern uns weiterhin um die Zugbegleitung, die Vegetationspflege und Streckenkontrollen.“

Neun-Euro-Ticket wird genutzt

Im Förderverein gibt es neben Einzelmitgliedschaften nun auch Familienmitgliedschaften: „Für alle Vereinsmitglieder gilt nun der Mitgliedsausweis auch als Saisonticket in der Biberbahn zwischen Stockach und Mengen. Dadurch schaffen wir eine noch höhere Akzeptanz für die Bahn in der Region“, so Rommeler.

Das Neun-Euro-Ticket sei das aktuell am meisten genutzte Ticket in der Biberbahn. Der Eisenbahnbetriebsleiter und mittlerweile stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Frank von Meißner ergänzte: „Neben dem günstigen Preis ist der große Vorteil des Neun-Euro-Tickets seine Einfachheit der Konditionen: Der Fahrgast muss sich nicht um Tarifzonen und Verbundgrenzen kümmern, sondern kann unbeschwert einsteigen und mitfahren. Wir würden es daher sehr begrüßen, wenn es dauerhaft ein ähnlich günstiges und simples Ticket für unsere Freizeitbahnen gäbe!“

Auch dies könnte ein Betrag zur Verkehrswende im ländlichen Raum sein.

Sonderzug startet in München

Neben der Biberbahn wird es an Fronleichnam einen Sonderzug von München über Mengen nach Meßkirch zum South-Side-Festival geben, berichtet Severin Rommeler. Dieser werde um 14.30 Uhr in Meßkirch ankommen. Die Festivalgäste könnten aus dem Zug dann direkt in die wartenden Busshuttles vor dem Bahnhof in Richtung Neuhausen ob Eck umsteigen.

Von Sonntag auf Montag wird es früh morgens wieder einen Sonderzug von Meßkirch über Mengen nach München für alle Festivalgäste geben. Auch die Anreise mit der Biberbahn aus Richtung Bodensee nach Meßkirch und der dortige Umstieg in die Busse sei natürlich möglich.

„Die Sonderzüge für die Festivalgäste auf der Ablachtalbahn zeigen, dass nicht nur der Biberbahn-Freizeitverkehr erfolgreich ist, sondern auch andere Ziele in der Region mit der Bahn gut zu erreichen sind“, so Rommeler.

Güterverkehr steigt an

Neben dem Personenverkehr erhält auch der Güterverkehr mehr und mehr Relevanz, sagte Frank von Meißner: „Der Güterverkehr auf der Ablachtalbahn steigt deutlich an: Der Durchgangsgüterzug von der Schwäbischen Alb in Richtung Schweiz fahre ab Juli dreimal pro Woche, ein Plus von 30 Prozent. Damit entlastet die Ablachtalbahn auch im Güterverkehr das hoch beanspruchte DB-Streckennetz.“