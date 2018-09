Ablachschule: Stadt investiert in Sicherheit

Mit einer Schranke am Lehrerparkplatz, einem Zaun entlang der Ablachstraße und einem Verabschiedungsbereich für Eltern und Kinder soll die Verkehrssituation an der Mengener Ablachschule verbessert werden. „Das ist unser letzter Versuch“, sagte Bürgermeister Stefan Bubeck den Gemeinderäten am Dienstag. „Sonst müssen wir zu drastischeren Mitteln greifen und die Einfahrt von der Mittleren Straße komplett schließen.“

Die Umsetzung dieser Maßnahmen hat Bubeck während der Sommerpause des Gemeinderats in einer so genannten Eilentscheidung gefällt. So habe die rund 10 000 Euro teure Schranke für den Lehrerparkplatz vor der Ablachschule schon bestellt werden können. Im Mai hatte sich ein Unfall an der Schule ereignet, bei dem ein Autofahrer ein Kind, das zwischen falsch parkenden Autos die Ablachstraße hatte überqueren wollen, angefahren hatte. „Wir haben uns vor den Sommerferien mit der Verkehrsbehörde und der Schulleitung die Situation noch einmal ganz genau angesehen“, sagte Bubeck. Die Einfahrt von der Ablachschule auf den Lehrerparkplatz sei die größte Gefahrenquelle, da sie von vielen Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, als Wendemöglichkeit genützt würde. Gebetsmühlenartig werde zwar darum gebeten, am Hallenbad zu wenden und die Kinder nicht im absoluten Halteverbot vor der Schule ein- und aussteigen zu lassen, aber da gebe es laut Bubeck „auch noch die ganz Unbelehrbaren“. Auf die würden auch die Mitarbeiter des Ordnungsamts keinen Eindruck machen, die seit Schulbeginn wieder verstärkt in der Ablachschule unterwegs sind.

„Die Einfahrt in die Ablachschule komplett zu sperren, hätte aber zur Folge, dass wir ein teures Schrankensystem installieren müssten, mit dem auch die Besucher des Hallenbads Zugang bekommen“, so Bubeck. „Die müssten ihr Ticket an der Schranke ziehen.“ Allen Beteiligten wäre lieber, dazu müsste es gar nicht kommen. Deshalb soll der Rasenbereich vor der Schule zusätzlich mit einem Zaun entlang der Ablachstraße abgeschirmt werden. „Dann laufen hoffentlich keine Kinder unvermittelt auf die Straße, weil ihre Eltern dort stehen oder sie zwischen Falschparkern nichts sehen.“ Im Bereich des Wendekreises am Hallenbad soll außerdem die Kiss-and-go-Zone (Kuss und Tschüs) eingerichtet und mit Spielgeräten attraktiv gestaltet werden. Nach den Herbstferien sollen die Maßnahmen umgesetzt sein.