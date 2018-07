Ablachschule erwärmt sich für Winterfitness

Winterliche Temperaturen und ideale Bedingungen haben den jährlichen Winterfitnesstag der dritten und vierten Klassen begleitet. Nachdem die Eingangsklassen 1 und 2 ihren Fitnesstag bereits im November in der Ablachhalle absolviert hatten und dabei auf einem vielfältigen Bewegungsparcour ihr Können zeigten, war das Warten der Großen nun endlich zu Ende, nachdem aufgrund der Witterung der Termin schon zweimal verschoben worden war. Klasse 3 startete um 9.15 den Ausdauercrosslauf um das Schulgebäude und die Ablach herum. Der Startschuss erfolgte, und 50 Jungen der dritten Klassen sprinteten auf die Strecke. Nachdem die abgesteckte Runde zweimal durchlaufen war, ging es zum Zieleinlauf. Besonders erwähnenswert ist, dass alle Kinder der dritten und vierten Klasse im Ziel ankamen und niemand aufgegeben hatte. Nach den Jungen starteten die 50 Drittklässlerinnen. Auch sie wurden von zuschauenden Eltern und Mitschülern angefeuert. Im Anschluss an die große Pause kamen knapp 100 Viertklässler an die Reihe. Auch hier bewiesen zuerst die Jungs ihre Ausdauer, anschließend zeigten die Mädchen Lauffreude und Durchhaltevermögen. Alle Läuferinnen und Läufer erwartete im Ziel ein heißer Kinderpunsch, der vom Elternbeirat ausgeschenkt und von den kleinen Sportlern dankend angenommen wurde. Als besonderer Genuss durfte sich auch noch jedes Kind auf einen leckeren selbstgemachten Keks, einen handtellergroßen Cookie, freuen, der für alle 187 Kinder Tags zuvor gebacken worden war hatte. Der traditionelle Abschluss dieser schönen Veranstaltung war die anschließende Siegerehrung, bei der die jeweils drei bestplazierten Jungs und Mädchen eine Medaille überreicht erhielten bekamen. Einhellig war zu hören,, dass diese Veranstaltung für alle eine tolle Abwechslungs im Schulalltag war, dass die Strecke bestens vorbeitet, geplant und aufgebaut worden war. Und so waren sich am Ende alle einig: „Der nächste Winter-Fitnesstag kommt bestimmt wieder.“