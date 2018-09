Ablachhalle: Stadt bewirbt sich um Mittel

Die Stadt Mengen bewirbt sich erneut beim Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Sport-, Jugend- und Kultureinrichtung, um Fördermittel für die Sanierung der Mengener Ablachhalle zu erhalten. Schnell musste das gehen, denn der Projektaufruf sei erst Anfang August veröffentlicht worden, die Einreichungsfrist auf Ende August festgelegt worden, so Bürgermeister Stefan Bubeck. Deshalb habe die Stadtverwaltung die Projektskizze bereits eingereicht und müsse nun noch den entsprechenden Gemeinderatsbeschluss hinterher schicken. „Bei den kurzen Fristen kommt einem das schon ein wenig wie ein Verhinderungsprogramm vor“, sagte Bubeck. „Wir sind ja vorbereitet und haben die Pläne nur aus der Schublade holen müssen.“ Vielleicht entpuppt sich am Ende dann die kurze Bewerbungsfrist als günstig für Mengen. 2015 war die Generalsanierung mit Umbau und Erweiterung der Halle mit Gesamtkosten von 5,6 Millionen Euro beziffert worden. Nur mit eigenen Mitteln kann die Stadt das Großprojekt in ihrer derzeitgen finanziellen Lage nicht stemmen. Die Gemeinderäten hatten die Sanierung der Halle in der Prioritätsstufe 1 der anstehenden Sanierungen eingestuft. Bereits 2016 hatte sich die Stadt um Mittel aus dem Bundesprogramm bemüht, aber eine Absage erhalten.