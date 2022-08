Ablach-Cup mit starkem Feld

Auf der Anlage des TC Mengen findet von Freitag, 12. August, bis Sonntag, 14.August, der Ablach-Cup statt. Mit mehr als 130 Teilnehmern konnte in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung erzielt werden, heißt es in der Mitteilung. In insgesamt acht Konkurrenzen der Herren Aktiv und Herren Senioren kämpfen die Sportler um Spiel, Satz und Sieg.

Gut besetzt sei die Konkurrenz der Herren Aktiv in der Königsklasse LK1 bis LK12. Joel Stuböck vom Nachbarverein TC Hohentengen ist an Position eins gesetzt mit der hervorragenden LK 4,7, dicht gefolgt von Thomas Grün mit der LK 4,8 vom TSV Pfuhl. Gespannt sein dürfe man auf das Abschneiden der Lokalmatadoren aus Mengen Dennis und Kevin Kautz und Jan Fischer.

Das größte Teilnehmerfeld bilden die Herren Aktiv C, das heißt die Leistungsklassen 16 bis 25. Alleine sechs Teilnehmer vom ausrichtenden TC Mengen seien hier am Start. Guten Chancen werden dabei unter anderem dem jüngsten Vertreter des Ausrichters, Damjan Zec eingeräumt der sich in dieser Saison unter Trainer John Schouten stark verbessern konnte.

Die Seniorenwettbewerbe werden in den Altersklassen Herren 40, Herren 50 und Herren 60 ausgetragen. Auch hier seien spielstarke Tennisspieler aus ganz Baden-Württemberg vertreten, wie der aktuelle Bezirksmeister der Herren 60 Rudi Fischer aus Inneringen oder Andreas Günter aus Frickingen mit der LK 6,3 bei den Herren 50.

Die Spiele beginnen am Freitag Nachmittag und dauern bis in die Abendstunden und den ganzen Samstag. Am Sonntag ist der Finaltag mit den Halbfinals am Vormittag und den Finalspielen am Nachmittag. Der Eintritt ist frei. Bei Fragen rund um das Turnier steht Turnierleiter John Schouten unter Tel. 0151 61215 063 zur Verfügung. Die Spieltermine und Auslosungsableaus werden auf der Internetseite des Vereins unter www.tcmengen.de veröffentlicht.