Abholservice der Bücherei wird gut angenommen

Während der Corona-bedingten Schließung der Stadtbücherei Mengen im März und April vergangenen Jahres sowie ab Mitte Dezember ist der Abholservice gut angenommen worden. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. In diesem Zeitraum wurde insgesamt 147-mal davon Gebrauch gemacht, 989 Medien sind vor der Büchereitür überreicht worden.

Die „Aktion Medientasche“ geht daher weiter und so funktioniert es: Interessenten rufen über die Homepage der Stadt Mengen den Online-Katalog auf, (www.mengen.de, Inhalt, Bildung, Stadtbücherei, Link zum Online-Katalog), melden sich in ihrem Leserkonto an, suchen die gewünschten Medien aus und hinterlegen diese auf dem Merkzettel im Konto. Den Merkzettel einfach anschließend per Mail an die Bücherei schicken, möglich ist aber auch ein Anruf mit Hinweis auf die Medienwünsche. Zu einem vereinbarten Termin kann die Bestellung bei der Bücherei Mengen abgeholt werden.