Abgeordnete zeigt Schüler aus Mengen ihre Arbeit

In normalen Zeiten dürfen Landtagsabgeordnete etwa zweimal pro Jahr Besuchergruppen in den Landtag von Baden-Württemberg einladen. Dabei lernen die Besucher den Alltag eines Abgeordneten kennen, sind bei einer Sitzung des Parlaments dabei und können ihrem jeweiligen Wahlkreisabgeordneten zu sämtlichen Themen Fragen stellen.

Da solche Formate der politischen Bildung seit Mitte März nicht mehr möglich sind, lud die grüne Abgeordnete Andrea Bogner-Unden den 16-jährigen Steven Reiser am 30. September für einen Besuch in den Landtag nach Stuttgart ein. Steven, der die 10. Klasse der Realschule Mengen besucht, hatte beim Schülerwettbewerb „Baden-Württemberg – Wir in Europa” den ersten Preis erhalten. „Mir ist es besonders wichtig, dass junge Menschen vor Ort erfahren, was wir hier tun. Politik ist häufig sehr abstrakt und durch Besuche wie diesen können wir den Alltag hier erlebbar machen”, wird Andrea Bogner-Unden in einer Pressemitteilung zitiert.

Bei seinem Besuch im Landtag erhielt Steven Reiser einen Einblick in eine typische Plenardebatte. Dabei war vor allem die Diskussion zur Weiterentwicklung des Klimaschutzes in Baden-Württemberg für den Mengener interessant. Bei einem Mittagessen mit der Landtagsabgeordneten konnte der Schüler seine Gedanken dazu los werden: „Jede und jeder muss da bei sich anfangen. Nur weil es billiger ist, mit dem Flugzeug von Stuttgart nach Berlin zu fliegen als mit der Bahn zu fahren, sollte man das nicht in Anspruch nehmen.” Besonders begeistert zeigte sich die Abgeordnete dabei von den Erzählungen des jungen Schülers über Diskussionen zum Thema nachhaltige Kleidung in der Schule sowie den Anbau von bienenfreundlichen Pflanzen im Garten der Eltern.

Nach Einblicken in die Arbeit des Europaausschusses, in dem die deutsche Ratspräsidentschaft sowie der europaweite Umgang mit Corona thematisiert wurden sowie einer Führung in den Räumen der Grünen Landtagsfraktion endete der Tag im Landtag für Steven Reiser. Dieser verabschiedete sich mit den Worten „Ich möchte nach der Schule etwas tun, bei dem ich der Gesellschaft und den Menschen helfen kann.” Wer weiß – vielleicht war hier ein zukünftiger Politiker zu Gast.