Ab sofort wird nur noch im Mühlgässle getestet

Die Stadt Mengen hat ihre beiden Teststationen an der Ablachhalle und am Kreuzplatz aufgegeben. Ab sofort wird am Probelokal der Stadtkapelle im Mühlgässle auf das Coronavirus getestet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die neue Station ist am Wochenende eingerichtet worden und geht am Montag, 10. Januar, um 8 Uhr in Betrieb.

Hintergrund des Ortswechsels sind die beginnenden Arbeiten zur Generalsanierung der Ablachhalle und die eher suboptimalen Arbeitsbedingungen ohne Sanitäranlagen, Waschmöglichkeiten und Heizung im Testcontainer auf dem Kreuzplatz.

Da beide Teststellen von der Bevölkerung sehr gut angenommen werden und das Schnelltest-Angebot fortgeführt werden soll, habe der Krisenstab der Stadt Mengen zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Mengen verschiedene Alternativen geprüft und sei letztendlich mit dem Probelokal der Stadtkapelle Mengen im Mühlgässle fündig geworden, heißt es.

Die neue Station funktioniert sowohl für Fußgänger als auch als Drive-In für Autos. Die Zufahrt mit dem Auto erfolgt über die Einfahrt zur Ablachhalle und dem Freibad an der Meßkircher Straße (Aral-Tankstelle) und verläuft am Sportplatz entlang bis zum Probelokal der Stadtkapelle. Ausfahrt ist dann über den Netto-Parkplatz. Hierfür wurde der bisherige Rad- und Fußweg für Autos befahrbahr gemacht und ein „Durchbruch“ zum Netto-Parkplatz hergestellt. Fußgängerinnen und Fußgänger können vom Mühlgässle aus an der Fensterfront des Probelokals vorbeigehen und das Gelände in Richtung Jugendhaus wieder verlassen.

Die neue Teststelle am Probelokal hat montags bis samstags von 8 bis 19.30 Uhr und sonntags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.