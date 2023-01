Die Sänger von Josefslust treten in Blochingen auf

Für den Kulturabend 2023, der am Samstag, 13. Mai, in der Mehrzweckhalle in Blochingen stattfinden wird, konnte der Förderverein des FC Blochingen die Sänger der in der Region bekannten und beliebten Gruppe Josefslust verpflichten. Nachdem es mit dem vergangenen Kulturabend pandemiebedingt erst im vierten Anlauf geklappt hat, soll die Veranstaltung diesmal im Frühjahr stattfinden. Der Kartenvorverkauf hat soeben begonnen.

Ängste und Sorgen vergessen

Für ihre anstehende Tournee Mondiale versprechen Josefslust laut Pressemitteilung ein Hör- und Sehvergnügen mit heimischen und internationalem Liedgut vom Schlager, Pop und Rock zum Reggae in raffiniert arrangierten Abfolgen, gewürzt mit komödienhaften Bühnendialogen. All dies soll das Publikum für ein paar Stunden „Ängste, Sorgen und die falsche Wahl des Partners, des Berufes, der Steuerklasse, der Freunde, in der Getränkekarte und an der Wahlurne ein wenig vergessen“ lassen.

Entdeckungsreise

Die musikalische Eingrifftruppe in Sachen a-cappella startet mit den Gästen eine Entdeckungsreise auf bisher unbekannte Gehör- und Lachmuskeln. Josefslust bringe schon seit dem letzten Jahrtausend a-capella auf die Bühne - mal ehrlich, da dachten doch viele noch, das sei eine italienische Eissorte...

„Die unbändige Lust, Ihnen ein paar vergnügliche Stunden zu bereiten, das treibt die acht gestandenen Herren auf die Bühne“, heißt es in der Ankündigung weiter. Gefunden haben sich diese Männer bei einer Studie für therapeutisches Sprechen und Singen, damals, als alles noch aus Holz war... aber das ist eine andere Geschichte.