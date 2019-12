91 000 Euro für Mehrgenerationenhaus in Blochingen

Für ein Mehrgenerationenhaus als Begegnungsstätte in Blochingen fließen 91 000 Euro vom Land nach Mengen. Darüber informiert das Sozialministerium in einer Pressemitteilung. Die Förderung ist Teil des Impulsprogrammes für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das die Landesregierung ressortübergreifend im März beschlossen hat.

Die Bürger von Blochingen haben 2016 in einer Umfrage großen Bedarf an Begegnungsmöglichkeiten und sozialem Kontakt signalisiert. Deshalb wird in engem Zusammenwirken von Gemeinde, dem Bürgerverein „Alt werden in Blochingen“ und Bürgern das Konzept für ein Mehrgenerationenhaus entwickelt, in dem sich alle willkommen fühlen und bei Bedarf Unterstützungs- und Beratungsangebote in Anspruch nehmen können. Angestrebt wird eine Vernetzung mit allen Akteuren wie zum Beispiel der Sozialstation, der Nachbarschaftshilfe, der Kindertagesstätte, dem Landratsamt, Vereinen sowie, Unternehmen. Gleichzeitig sollen alle Bürger einen Raum für vielfältiges ehrenamtliches Engagement erhalten. Gesamtziel ist die Entwicklung eines lebendigen und konstruktiven Miteinanders als Basis für eine generationengerechte Gestaltung des demografischen Wandels.

Mit insgesamt rund 800 000 Euro unterstützt das Land in einer ersten Förderrunde 22 Projekte beim Auf- und Ausbau von Mehrgenerationenhäusern in ganz Baden-Württemberg. „Mehrgenerationenhäuser sind wertvolle Begegnungsorte. Sie stehen allen Menschen offen – unabhängig von Alter oder Herkunft. Auch für Menschen mit wenigen Sozialkontakten können diese einen Platz für gemeinsame Begegnungen und Aktivitäten bieten“, sagte Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha anlässlich der Bekanntgabe der Projekte am Montag in Stuttgart.

Die Landesregierung hat im März ein Impulsprogramm für den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit einem Volumen von 20 Millionen Euro beschlossen. Dabei werden Projekte umgesetzt, die durch mutige und unkonventionelle Ansätze das Miteinander im Land stärken. Für den Auf- und Ausbau von Mehrgenerationenhäusern stehen dem Ministerium bis 2021 rund zwei Millionen Euro zur Verfügung.