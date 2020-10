87-Jähriger stürzt mit Pedelec

Auf einem Parkplatz in der Sigmaringer Straße in Mengen ist am Sonntagnachmittag ein Pedelec-Fahrer gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Der 87 Jahre alte Mann war auf einem asphaltierten Weg vom „Haus am Weiher“ zum Bahnweg unterwegs, als er das Gleichgewicht verlor und dadurch zu Fall kam, das teilt die Polizei mit. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.