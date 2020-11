87-jähriger Autofahrer übersieht Lastwagen

Ein Unfall hat sich am Montag gegen 10.45 Uhr in der Mittleren Straße in Mengen ereignet. Wie die Polizei mitteilt war ein 87-jähriger Autofahrer in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Neuen Straße übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne den Lastwagen eines 31-Jährigen, der gerade rückwärts in den Kreuzungsbereich einfuhr und vorfahrtsberechtigt war. Während am Lastwagen nur geringer Schaden entstand, wird er beim Auto auf rund 4000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

