84-Jähriger verletzt sich bei Unfall schwer

Ein 84-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 32 bei Mengen schwer verletzt worden. Der 23-jährige Unfallbeteiligte kam mit leichten Verletzungen davon. Wie die Polizei mitteilt, war der 23-Jährige mit seinem Auto von Herbertingen Richtung Scheer unterwegs, als gegen 11.50 Uhr der 84-Jährige mit seinem Auto die Bundesstraße im Bereich der Klosterstraße überquerte und ihm die Vorfahrt nahm. Der 23-jährige Autofahrer versuchte vergeblich durch eine Gefahrenbremsung und eine Ausweichbewegung eine Kollision zu verhindern. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der 84-Jährige so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. Die B 32 war bis etwa 13.45 Uhr zur Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zum Unfallzeitpunkt soll ein weiteres Auto auf der B 32 von Scheer kommend an die Unfallstelle herangefahren sein, das möglicherweise ebenfalls gefährdet wurde. Dieser Autofahrer könnte eine wichtiger Zeuge sein und wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Saulgau, Telefon 07581/4820, in Verbindung zu setzen.