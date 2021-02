81-Jährige verursacht Autounfall

Der Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen konnte nicht mehr verhindert werden, als eine 81-jährige Autofahrerin am späten Montagnachmittag ein weiteres Fahrzeug übersehen hatte. Die BMW-Fahrerin wollte laut Polizeimeldung aus der Steige nach links in die Beizkofer Straße einbiegen und beachtete dabei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten VW, der in Richtung Mengen unterwegs war, nicht. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, allerdings musste die Unfallverursacherin mit Nackenschmerzen zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.