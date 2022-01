80-Jähriger kommt mit dem Auto von der Straße ab

Offensichtlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen verlor am Sonntag gegen 18.15 Uhr der 80-jährige Fahrer eines Opel in der Sigmaringendorfer Straße bei Zielfingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen kam das Auto von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam anschließend an einer Böschung zum Stehen. Abgesehen von der kurzzeitigen gesundheitlichen Beeinträchtigung blieb der Senior unverletzt. Das teilt die Polizei mit. sDer Opel, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.