80-Jähriger missachtet Vorfahrt

An der Einmündung des Zwerenwegs in die Landstraße 283 ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hielt ein 80-jähriger Autofahrer aus dem Zwerenweg kommend an der Stoppstelle an und übersah beim Anfahren einen auf der Landstraße fahrenden 62-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, dabei entstand Schaden in Höhe von Rund 3000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.