79-Jähriger lässt sich nicht betrügen

Da sind Betrüger an den Falschen geraten: Ein 79 Jahre alter Mann aus dem Raum Mengen hat einen Telefonanruf mit unterdrückter Rufnummer erhalten. Ein mit ausländischem Akzent sprechender Mann überbrachte ihm die Mitteilung, dass er 19 000 Euro gewonnen habe. Um die Gewinnsumme erhalten zu können sei es aber nötig einen Betrag von 300 Euro anonym über eine Reisebank zu überweisen. Als der 79-Jährige eine schriftliche Bestätigung des Gewinns forderte, wurde ihm ein auf den 1. Juli 2013 in Istanbul datiertes Schreiben, mit bayrischer Vorwahlnummer, per Fax übersandt. Nach Rückruf der dort angegebenen Nummer meldete sich eine Frau, die sich als Notarin ausgab. Sie bestätigte laut Polizei den Gewinn mündlich nochmals und forderte 300 Euro Kostenpauschale ein. Der 79-Jährige bezahlte aber nicht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen muss wohl davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Rufnummern um sogenanntes „Call-ID-Spoofing“ handelt, also Rufnummern, die aus ungesicherten Netzen über das Internet generiert werden können und keinen Rufnummerinhaber haben. Den Tätern kommt es nur darauf an Vorausgebühren zu erlangen, den Gewinn gibt es in Wirklichkeit nicht. Die Polizei hält Informationen und Tipps unter www.polizei-beratung.de bereit.