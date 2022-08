71-Jähriger kommt von der Bundesstraße ab

Ein 71-jähriger Skoda-Lenker ist am Sonntag um kurz vor 8 Uhr von der B 32 zwischen Mengen und Herbertingen abgekommen. Im weiteren Verlauf fuhr er einige Meter durch den Grünstreifen, durch Gestrüpp und am Ende einen Hang hinunter.

Dort kam der Skoda schlussendlich an mehreren Bäumen zum Stehen. Durch den Aufprall wurde die komplette Front des Fahrzeugs eingedrückt. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und konnte sich noch selbst aus dem Wagen befreien. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Bäumen und am Gestrüpp entstand ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich, während am Skoda Totalschaden von etwa 6000 Euro entstand. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.