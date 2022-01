7000 Euro Schaden bei Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 16 Uhr in der Hauptstraße in Mengen ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Trotz des Umstandes, dass die 18-jährige Fahrerin eines VW bereits an einem auf der Fahrbahn geparkten Auto vorbeifuhr, wollte der entgegenkommende 83-jährige Audi-Fahrer seine Fahrt unbeirrt fortsetzen. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse kam es schließlich zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei Unfallbeteiligten blieben unverletzt.