70-Jähriger fährt gegen zwei Autos

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.30 Uhr in der Mengener Reiserstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, befuhr 70-jähriger mit seinem Auto den Reiserweg vom Einkaufszentrum kommend in Richtung Beizkofer Straße. Möglicherweise aufgrund eines akuten medizinischen Problems kam er mit seinem Wagen nach links, streifte zunächst einen am dortigen Fahrbahnrand geparktes Auto und prallte im Anschluss gegen ein dahinter ebenfalls abgestelltes Fahrzeug. Der 70-Jährige wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.