68 Autofahrer mit zu hohem Tempo erwischt

68 zu schnelle Fahrzeuge hat die Polizei bei einer verkehrskontrolle auf der B 32 bei Mengen in Fahrtrichtung Herbertingen am Mittwochvormittag erwischt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt beträgt 100 km/h. Im Überwachungszeitraum wurden etwa 1100 Fahrzeuge gemessen. Bei zehn dieser 68 gemessenen Verkehrssünde war die Überschreitung so hoch, dass diese neben einem Bußgeld zusätzlich mit einem Fahrverbot rechnen müssen.Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 149 km/h bei einem Motorrad und 144 km/h bei einem Auto. Da der Wagen mit einem Anhänger unterwegs war und für ihn eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gegolten hätte, beträgt bei ihm die Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit ganze 64 km/h.