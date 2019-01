62 Narrenzünfte treffen sich in Rulfingen

Wenn in Rulfingen von 15. bis 17. Februar das Narrentreffen der Bruderschaft Obere Donau stattfindet, werden sich dort etwa viermal so viele Menschen tummeln wie der Mengener Ortsteil Einwohner hat. „Zum großen Narrensprung am Sonntag erwarten wir mehr als 3600 Hästräger“, sagt Marion Campregher, die Vorsitzende des Narrenvereins Rulfingen. 62 Zünfte hätten sich angemeldet, weitere auch nach dem Verstreichen der Anmeldefrist ihr Interesse bekundet. „Aber die Kapazitätsgrenzen unseres Dorfes sind erreicht, deshalb lehnen wir weitere Anfragen ab.“

Das letzte Mal hat das Bruderschaftstreffen vor elf Jahren in Rulfingen stattgefunden. In der Zwischenzeit stand der Narrenverein einmal kurz vor der Auflösung, bis sich in den vergangenen Jahren ein neues Führungsteam gefunden hat. „Wir sind alle noch nicht so lange im Vorstand dabei, hatten aber immer das Bruderschaftstreffen vor Augen“, sagt Marion Campregher.

Die besondere Herausforderung für die Rulfinger Narren ist, dass ihre Zunft das einzige Mitglied der Bruderschaft (es gehören noch die Narrenvereine aus Heudorf, Hohentengen-Beizkofen, Rulfingen, Laucherthal, Blochingen, Hundersingen-Beuren, Ennetach und Laiz dazu) ist, das keine Festhalle im Ort hat. „Wir müssen ein großes Festzelt aufstellen und sind damit noch mehr auf gutes Wetter angewiesen“, sagt Campregher.

Festgelände am alten Sportplatz

Zum Festgelände wird der Bereich am alten Sportplatz im Industriegebiet Lohbach. „Unser Narrenverein betreibt das große Festzelt“, sagt die Vorsitzende. Unterstützung gibt es vom TSV Rulfingen und dem TK Eventservice aus Blochingen, die je ein kleineres Partyzelt übernehmen. Die Helfer für die dreitägige Großveranstaltung kommen aus allen örtlichen Vereinen. „Unsere 50 Mitglieder sind an allen drei Tagen in Dauerschicht eingeteilt, aber ohne weitere Rulfinger würden wir das nicht schaffen“, sagt sie. Umso stolzer seien sie, dass sie auch einen Nachtumzug mit anschließender Party am Freitagabend auf die Beine stellen können. An den Umzügen werden die Rulfinger Narren selbst nur mit einer Delegation der Maulöscher und Gigeleweiber teilnehmen können. Der Rest sorgt für den reibungslosen Ablauf des Geschehens.

Das Sicherheitskonzept ist bereits mit Ordnungsamt und Polizei abgesprochen und baut auf dem 40-seitigen Konzept auf, dass die Ennetacher im vergangenen Jahr erarbeitet haben. Parkplätze für die Gäste sollen bei der Spedition Stark sowie bei den Baggerseen Südsee (mit einem Shuttle) eingerichtet werden. Rulfinger, die ihr Dorf an diesem Wochenende mit dem Auto verlassen wollen, sollten überlegen, außerhalb zu parken. „In der Ortsmitte wird zu bestimmten Zeiten alles abgeriegelt sein“, sagt Marion Campregher.

Am Freitag und Samstag werden jeweils 16 Security-Mitarbeiter im Einsatz sein, am Sonntag acht. Die Rulfinger Narren achten auf die Fairfest-Regeln und erinnern Jugendliche daran, ihren Partypass mitzubringen. Derzeit gehen die Organisatoren davon aus, dass sie das große Festzelt am Samstag nach dem Bruderschaftsball ab etwa 22.30 Uhr für weitere Partygäste öffnen können. Die kleineren Partyzelte seien bereits ab 19 Uhr geöffnet. Das Ende der jeweiligen Feier wird gegen 2 Uhr eingeläutet.

Besenwirtschaften anmelden

An viele Kleinigkeiten muss das Vorstandsteam um Marion Campregher und ihren Stellvertreter Tobias Bohner denken: hunderte Meter von Bauzäunen zur Absperrung, Toilettenwagen, Schilder und die Organisation von Besenwirtschaften. Die müssen nämlich auch dann angemeldet und genehmigt werden, wenn sie von Privatpersonen in Garagen oder auf mobilen Wagen angeboten werden. Die Anwohner der Straßen, in denen sich die Narren für die Umzüge aufstellen werden, sind infomiert worden und die Aufgaben an die Narren verteilt. „Mitfeiern ist für uns an diesem Wochenende nicht drin, das können wir dann in der Woche drauf nachholen“, sagt Campregher.

Sie und ihre Mitstreiter hoffen jetzt vor allem auf gutes Wetter und freuen sich auf viele gut gelaunte Narren und Zuschauer bei den Narrensprüngen.

Freitag, 15. Februar

17 Uhr: Zunftmeisterempfang

19 Uhr: Nachtumzug mit anschließender Party auf dem Festgelände

Samstag, 16. Februar

17 Uhr: Narrenbaumstellen durch die Seegoister aus Zielfingen

19 Uhr: Bruderschaftsball

anschließend Party

Sonntag, 17. Februar

8.45 Uhr: Messe für Narren in der Kirche

10 Uhr: Zunftmeisterempfang

13.30 Uhr: Großer Narrensprung