Leicht verletzt wurde in Mengen eine 59-jährige E-Bike-Lenkerin am Mittwochabend gegen 19 Uhr beim Sturz auf einem Verbindungsweg an der Zielfingerstraße. Mutmaßlich fiel die 59-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers von ihrem Pedelec. Ein Rettungswagen war an der Unfallörtlichkeit im Einsatz und brachte die Frau zu weiteren ärztlichen Untersuchungen in ein Krankenhaus. An dem E-Bike entstand geringer Sachschaden.