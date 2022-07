50er Schuljahrgang 1969/70 Mengen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem das 50er Fest des Schuljahrgangs 69/70 zweimal aufgrund von Corona verschoben werden musste, klappte es jetzt endlich dieses Jahr am 18. Juni – sehr zur Freude der 54 Teilnehmer.

Nach einem frühen Sektempfang mit Fototermin im schönen Schillergarten und einem ersten Austausch der früheren Klassenkameraden und Jahrgänger ging es ab dem Bahnhof Mengen mit dem Zug in Richtung Tübingen. Dort gab es zunächst ein zünftiges Mittagessen, bevor die Jahrgänger, in zwei Gruppen aufgeteilt, zur Stadtführung abgeholt wurden.

Bei der Tour quer durch Tübingen gab es viel Interessantes zu entdecken und Neues zu erfahren. Trotz der heißen Witterung fanden die Stadtführer immer ein schattiges Plätzchen, um die Stadtgeschichte an verschiedenen interessanten Plätzen zu erläutern und humorvoll durch die Epochen zu führen.

Im Anschluss startete die von allen Teilnehmern herbeigesehnte Stocherkahnfahrt auf dem Neckar, die ein wenig Abkühlung verschaffte und am schönen Fluss entlang zu einer Verschnaufpause einlud.

Nach einem ereignisreichen Tag in Tübingen war gegen 17 Uhr die Rückfahrt mit der Bahn nach Mengen geplant, die jedoch aufgrund eines technischen Defekts des Triebwagens nicht so reibungslos vonstatten ging wie geplant. Kurzfristig musste eine neue Verbindung herausgesucht werden, die dann etwas länger dauerte und in Sigmaringen, anstatt wie geplant in Mengen endete. Schweißgebadet wurden wir dann am Bahnhof Sigmaringen freundlicherweise mit dem Bus abgeholt – herzlichen Dank hierfür nochmals an Herr Offner von der Firma Reisch.

Der Abschluss des 50er Festes fand im Strandbad Steidle in Krauchenwies statt. Dort wurde zunächst ein kühler Cocktail genossen, bevor sich alle hungrig auf das Grillbüfett stürzten. Der Abend bot dann noch genügend Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und in alten Erinnerungen zu schwelgen. Mit einem DJ war auch für Musik gesorgt und es konnte das Tanzbein geschwungen werden.

Alle Teilnehmer freuten sich, dass das Orga Team trotz zweimaliger Absage nicht aufgegeben hatte, das 50er Fest zu organisieren und waren sich einig, dass es bald ein Wiedersehen geben sollte, schließlich hatten sich viele Schulkameraden seit über 30 Jahren nicht mehr gesehen, und genossen es, viele alte Freunde und Bekannte wieder mal zu treffen.