5000 Euro sind für krebskranke Kinder bestimmt

Sehr viele Besucher sind am Samstag zum Schlachtplattenessen in den Wendelinsaal nach Ruflingen gekommen. Gastgeber Roman Lorenz und sein großes Team haben bereits zum achten Mal ein Mittagessen organisiert, um mit Spenden krebskranke Kinder zu unterstützen. Insgesamt kamen dabei rund 5000 Euro zusammen.

Roman Lorenz wird einen Teil der Spenden der achtjährigen Matilda Grützner zukommen lassen, die seit fünf Jahren an Leukämie erkrankt ist und behandelt wird. Auch Hanna Ahrens, die fast drei Jahre ist und Leukämie hat, wird einen Anteil bekommen. Dann wird Lorenz noch an die Station für krebskranke Kinder der Uniklinik Tübingen spenden und dem Haus, in dem Eltern übernachten können, wenn ihre Kinder stationär in der Klinik weilen. „Viele Eltern könnten sich das Hotel nicht leisten, da ist es wichtig, dass es diese Unterkunft in der Nähe der Klinik gibt“, erklärt Lorenz.

Vor acht Jahren hatte Roman Lorenz zum ersten Mal zur Schlachtplatte eingeladen, um Spenden zusammen zu tragen. 2011 war sein Enkel Leon an Krebs erkrankt. „Ich hatte versprochen, dass ich anderen Familien helfen werde, wenn Leon wieder geheilt wird“, erklärt er. Damals hatte Holger Hofstetter die Familie mit einer Spende überrascht. Wenn ein Kind erkrankt, entstehen Kosten und Ausgaben, die oft kaum zu stemmen sind. Die Fahrten ins Krankenhaus, die Übernachtungen in Tübingen, die Betreuung des Kindes und manches mehr. „So möchte ich etwas zurückgeben, weil ich weiß, wie gut es tut, die Unterstützung anderer zu erfahren“, sagt Lorenz. Heute ist Leon in der fünften Klasse an der Realschule Mengen und gilt als geheilt. Trotzdem muss er zur Kontrolle jedes Jahr ein Mal nach Tübingen in die Uniklinik.

In diesem Jahr sind rund 350 Gäste in den Wendelinsaal gekommen. 400 Portionen Fleisch und 100 Kilogramm Kraut wurden serviert. 35 Kuchen wurden gespendet und verkauft. Die Bäckerei Neher hat das Brot gespendet. Zwei Schweine wurden geschlachtet. Albert Mägerle aus Stetten am kalten Markt und Mark und Stefan Lorenz haben sie gestiftet. Das Kraut wurde von René Grüner aus Pfronstetten gespendet. Das Kraut hat Roman Lorenz wie früher im großen Kessel auf seinem Hof gekocht. 25 Kilogramm Kasslerbraten kamen von der Metzgerei Metzler aus Altshausen. Und zwei Kisten Wein hat Familie Passinger gespendet. „Es gibt noch einige Spender, die uns unterstützen, aber nicht genannt werden möchten“, so Lorenz.

Rund 30 Helfer haben in der Küche, am Ausschank, an der Kuchentheke und im Service gearbeitet. So konnte der große Andrang gut bewältigt werden. „Weil wir so viele Spender haben und alle ehrenamtlich mitarbeiten, können wir diesen so hohen Betrag spenden“, freut sich Lorenz. „Wir sind so dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die unsere Idee unterstützen und kranken Kindern ein wenig helfen möchten.“