50 Jahre Realschule Mengen: So wird gefeiert

Die Realschule in Mengen feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Für geladene Gäste findet deshalb am Freitag, 7. Oktober, ein Festakt mit verschiedenen Grußworten, Reden und einer Ausstellungseröffnung statt. Das Schulfest am Samstag, 8. Oktober, steht von 10 bis 16 Uhr allen Interessierten offen.

Das Programm am Samstag

Auf dem Schulgelände ist laut einer Pressemitteilung der Schulleiterin Susanne Baur ein buntes Programm mit vielen Aktivitäten geplant: Ponyreiten, Bogenschießen, Henna-Tattoos, Kunst zum Mitmachen, Märchenzimmer, Kinderschminken, Dosenwerfen, Makramee, Schatzsuche, Kistenstapeln, Actionbound, Löten und vieles andere mehr. Zwei Parcours laden ein, die Geschicklichkeit und die Sinne auf die Probe zu stellen.

Verschiedene Ausstellungen

Es gibt eine Ausstellung mit aktuellen Arbeiten aus dem Kunstunterricht zum Thema Natur und Kunst. Außerdem geht es um den Handarbeitsunterricht der letzten 50 Jahre und die Zeit der Römer. Im Raum der Erinnerung werden Fotos und Steckbriefe ehemaliger Schülerinnen und Schülern gezeigt.

Ein Musical zur Geschichte

Die Musical AG inszeniert die Geschichte der Realschule Mengen szenisch und musikalisch mit Unterstützung der Tanz AG. Es gibt zwei Aufführungen im Schülerhaus: Die erste Aufführung findet um 11 Uhr und die zweite Aufführung um 13 Uhr statt. Weitere Tanzaufführungen sind um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr in der Turnhalle zu sehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Schulleiterin weist darauf hin, dass es keine Parkmöglichkeiten auf dem Schulcampus gibt und bittet die Besucher, den Shuttlebus zu nutzen, der zwischen 8.30 und 16.30 Uhr zwischen Ablachhalle und Realschule verkehrt.

Die „Bacher-Schmiede“

Zum ersten Jahrgang der Realschule gehörte Georg Bacher. Er besuchte die Schule von 1972 bis 1978 und legte nach einer Bauschlosserlehre 1984 die Meisterprüfung ab. „Meine Lieblingsfächer waren die naturwissenschaftlichen Fächer, Geschichte und Gemeinschaftskunde“, erinnert er sich. Mit den Sprachen hätte er eher Probleme gehabt. „Ich würde die Realschule als Schmiede der Bacher-Schüler bezeichnen“, sagt er.

Georg Bacher (Foto: privat)

Außer ihm selbst haben auch seine Brüder sowie seine beiden Söhne diese Schule besucht. „Die Realschule hat eine positive Entwicklung hinter sich und wird auch heute von auswärtigen Schülern gut angenommen“, findet er. Dazu hätten neben der Stadt als Schulträger auch Schulleiter und Lehrer beigetragen. „Wenn die Noten passen, würde ich jedem Schüler empfehlen, die Realschule zu besuchen“, so Bacher. „Sie vermittelt das Rüstzeug für jede weitere Schul- und Berufswahl.“

Motivation für Kinder

Von 2005 bis 2010 hat Andreas Bacher die Realschule besucht. Er wechselte mit der Mittleren Reife aufs Technische Gymnasium und studierte anschließend an der Dualen Hochschule in Mosbach und an der Hochschule in München Bauingenieurwesen und Projektmanangement. 2019 übernahm im Familienbetrieb die Aufgaben des Fassadenplaners.

Andreas Bacher (Foto: FC Mengen)

Aus seiner Schulzeit ist ihm die Abschlussfahrt besonders in Erinnerung geblieben: es ging zum Segeln ans Ijsselmeer. Den Lehrer Bernd Kucher, dessen Sprüche beliebt waren, treffe man noch heute in der Stadt. „Nicht jeder muss zwingend Abitur machen. Es ist offensichtlich, dass wir irgendwann die Fachkräfte fehlen“, findet Bacher. Ihm selbst sei das Lernen auf der Realschule leichtgefallen, es blieb genügend Freizeit für Hobbys. „Meiner Meinung nach sind bessere Noten in der Realschule zielführender und motivierender für Kinder als schwer erkämpfte Mittelnoten im Gymnasium.“

Große Gerechtigkeit

Yvonne Simon hat die Realschule Mengen von 1995 bis 2001 besucht und mit der Mittleren Reife verlassen. Nach einer Ausbildung zur Steuerfachangestellten und einem Studium zur Steuerfachwirtin arbeitete sie 14 Jahre in einer Steuerkanzlei. Seit 2015 ist sie bei der Neher Group in Ostrach beschäftigt, nach mehreren Fortbildungen nun seit fünf Jahren als kaufmännische Leitung und Personalleitung.

Yvonne Simon (Foto: privat)

Beeindruckt hat sie an ihrer Schulzeit, dass die Lehrer stets gerecht gewesen seien. „Meiner Auffassung nach werden an der Schule keine Unterschiede gemacht. Es wird jeder als Individuum akzeptiert, geschätzt und gefördert“, findet sie. Ein aktuelles Beispiel: „Am 1. September haben zwei ehemalige Schüler der Realschule bei mir im Unternehmen ihre Ausbildungen begonnen, auf beide bin ich auf Empfehlungen ihres Lehrers gekommen, der beide goldrichtig beurteilt, eingeschätzt und sich für sie eingesetzt hat.“

Bodenständigkeit

Nachdem er 2002 seinen Realschulabschluss in der Tasche hatte, besuchte Peter Löffler das Wirtschaftsgymnasium in Sigmaringen und studierte Bauingenieurwesen in Konstanz. 2015 stieg er in das Bauunternehmens seines Vaters ein. „An der Realschule habe ich stets das familiäre Miteinander geschätzt“, erinnert er sich.

Peter Löffler (Foto: W. Lutz)

Der Umgang mit den Lehrern sei immer freundlich gewesen. „Auch die Führungsköpfe haben gepasst“, sagt Löffler. Die Schulleiter und Schulleiterinnen hätten sich durch Bodenständigkeit und Pragmatismus ausgezeichnet. „Sie haben gute Beziehungen aufgebaut, nicht nur zu den Schülern, sondern auch zu den Unternehmen.“ Dabei seien auch neue Wege gewagt worden, wie etwa beim Projekt „Startklar“, bei dem Schüler über einen längeren Zeitraum je einen Nachmittag in der Woche in einer Firma verbringen. „Ich wünsche der Realschule, dass sie auch die nächsten 50 Jahre so erfolgreich meistert.“