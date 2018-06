440 Jugendliche erleben Abenteuer im Zeltlager

Die 29 Gruppen der Jugendfeuerwehren im Landkreis haben erlebnisreiche Tage in Mengen auf dem Zeltplatz der Ennetacher Nudelfirma Gaggli verbracht. Die gesamte Organisation und Verantwortung lief bei Jugendfeuerwehrwart Jörg Heinzelmann und seine Stellvertreter Bernd Ültzhöfer und Timo Mohr zusammen.

Ausgeklügelte Arbeitspläne, umfangreiche Lagerpläne, viele Absprachen und Einsätze der Helfer aus der Feuerwehr, aus dem Stadtrat und Familien der jungen Feuerwehrleute während der fünf Tage haben das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr zu einem großen Erfolg gemacht. Die Tage werden für rund 440 Jugendlichen unvergesslich sein. Festgehalten sind diese Tage in Bild und Text auf einer eigenen Zeltplatz-Zeitung von der Schwäbischen, die täglich als Extra-Blatt herausgegeben wurde.

Den Jugendlichen wurden über die Tage sehr viele Aktivitäten geboten. Freitag war der Workshop-Tag, mit 25 Angeboten von den unterschiedlichsten Partnern: Klettern und Absturzsicherung, Floßbau und Fahrt in der Ablach, Schnuppertauchen im Freibad, Spurensichern bei der Polizei, Aquazumba mit Trainerin Andrea Wetzel, Bau einer Seilbahn auf dem Missionsberg, Errichtung eines Turms auf dem Zeltlager, Squash- und Tennisspielen, Besuch der Tresore in der Volksbank und vieles mehr.

Lager-Olympiade ist das Highlight

Zwischendurch ging es ins Freibad: Die Stadtwerke haben den Jugendlichen freien Eintritt geschenkt. Dieses Angebot wurde bei den sommerlichen Temperaturen begeistert von den Gruppen angenommen. Mit der Schwimmbad-Aufsicht war im Vorfeld vereinbart worden, dass die Freiwillige Feuerwehr Mengen die Aufsicht unterstützen würde, falls sehr Viele von den Jugendfeuerwehren zur gleichen Zeit zum Baden kämen, berichtet Jörg Heinzelmann.

Die Lager-Olympiade am Samstag wurde zum Highlight der Tage. Auf 14 Kilometer Strecke waren Stationen aufgebaut, an denen die Jugendlichen in verschiedenen Disziplinen ihr Wissen und Können unter Beweis stellten. Für die Leistung wurden Punkte errungen. Gewonnen haben die Gruppen aus Hettingen, Einhart und Gammertingen. Früh am Morgen waren die Gruppen vom Zeltplatz gestartet. Sie hatten Pläne in der Hand, um sich zwischen Mengen, Rulfingen, Zielfingen und zurück nach Ennetach zu orientieren. Die Wege führten durch den schattigen Wald und weite Wiesen, auf den Höhen über die Stadt, so dass die Jugendlichen immer neuen Ausblicke genießen konnten. Sie hatten ein Vesper für unterwegs bekommen. An allen Stationen gab es Tanks mit Trinkwasser und Eistee. Die Feuerwehrleute waren zwischen den Stationen unterwegs, um Nachschub zu bringen, die Helfer der Stationen mit Pizzen zu versorgen und um Jugendlichen, die sich nicht wohl fühlten, zu unterstützen.

Die Herausforderungen waren vielfältig. Die beliebteste Station war an der Südsee, wo die Gruppen ein sechsköpfiges Team bilden mussten, um mit dem Schlauchboot zu einer Boje hin und zurück zu paddeln. Mit dem Motorboot umkreiste die Feuerwehrleute das Schlauchboot und überraschten die Jugendlichen mit hohen Wellen. Es wurde viel gelacht.

Die Wasserspindel auf dem Schulhof war auch eine willkommene Attraktion: Kübel um Kübel wurde Wasser über die Luft getragen und in die Wanne ausgeschüttet. Alle mussten sich gut koordinieren. In Rulfingen hatten die Jugendlichen die Aufgabe, ein Rad zu wechseln. Die Zeit wurde gemessen. Auf dem Grillplatz galt es ein Kilo Holz von einem Birkenstamm abzusägen. Die Jugendlichen handelten untereinander aus, wie viel das sein könnte und nahmen das Stück mit einer Handsäge ab. Es wurde gewogen. Vom Turm auf dem Missionsberg aus schätzten die Gruppen die Entfernung zum Gaggli-Turm. Nach dem langen Parcours kamen die Jugendlichen zurück ins Bürgerhaus, wo das Mittagessen auf die wartete. Am Abend war dann Disko bis um Mitternacht. Es wurde getanzt und gefeiert.

Am Sonntagmorgen gab es einen Gottesdienst im Feldlager. Gemeindereferentin Claudia Roeder, Klara Schlieske und ein Team Jugendlicher der Jugendfeuerwehr haben den Gottesdienst vorbereitet. Die Instrumentalgruppe gestaltete feierlich mit. Nach dem Gottesdienst gab es einen tosenden Applaus für die Organisatoren des Zeltlagers. „Es war anstrengend aber es ist alles super gelaufen. Alle sind zu ihren Einsätzen gekommen, alle haben mitgeholfen“, sagte Jörg Heinzelmann am Sonntagnachmittag.

Auch Küchenchef Stefan Widmann und sein Helfer-Team haben Großes geleistet: 7000 Mahlzeiten sind ausgegeben worden, für zwei davon wurden allein 160 Kilo Nudeln gekocht. Die Jugendlichen haben 5000 Wecken gegessen und 6000 Liter Getränke getrunken. Abends wurden zusätzlich an den Imbissständen beim Zeltlager 70 Kilogramm Pommes und 60 Kilogramm Chicken-Nuggets frittiert und Toni d’Angelo hat 350 Pizzen gebacken.