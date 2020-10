33-Jähriger fährt mit 1,8 Promille in einen Sattelzug

Ein 33-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen 21.45 Uhr laut Polizeimeldung einen Unfall verursacht. Der Mann wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Firmengeländes in der Elsässer Straße abbiegen und holte dabei zu weit aus, sodass sein Auto mit einer am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Sattelzugmaschine kollidierte. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von etwa 7000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 33-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von etwa 1,8 Promille. Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Eine Strafanzeige folgt.