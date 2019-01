30-köpfiger Chor singt Lieder über Gott

Der LuHo Pop’n’Gospel-Chor aus Stuttgart ist am Samstag, 26. Januar, bei der Stadtmission in Mengen zu Gast. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Saal in der Fuchsstraße 19 in Mengen. Der Eintritt ist frei. Unter dem Titel „Größer“ singen und spielen die 30 Sänger im Alter zwischen 13 und 35 Jahren von „Gott, der größer ist.“ Laut Pressemitteilung wird es ein Abend „voller Lieder über Gott, voller Lobpreis für Gott und voller Freude über Gott.“ Die jungen Sänger singen unter der Leitung von Sara Moser einen Mix aus Pop- und Gospelsongs auf Deutsch und Englisch. „Größer als Hoffnungslosigkeit, Sorgen, Einsamkeit,Verletzungen und Angst, als Schwäche, Leistungszwang und Rastlosigkeit, als Engstirnigkeit, Schuld, Versagen, als Dunkelheit, Tod und Reichtümer“, heißt es in der Einladung weiter. Alle Interessierten sind willkommen. Weitere Informationen gibt es bei Jochen Steinle unter Telefon 07572/71 30 00.