25-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter dem Einfluss von THC stand ein 25-jähriger Autofahrer, den eine Polizeistreife am Sonntag kurz vor 17 Uhr auf der B 311 gestoppt hat. Nachdem ein Vortest positiv auf die Droge verlaufen war, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Das teilt das zuständige Polizeipräsidium in einer Meldung mit. Die Fahrt endete für ihn an Ort und Stelle. Sollte das Blutergebnis den Konsum bestätigen, erwarten den 25-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.