23-Jähriger wird mit intimen Video erpresst

Unbekannte Täter haben am Wochenende mit der immer weiter verbreiteten „Sextortion“ genannten Masche versucht, einen 23-Jährigen zu erpressen. Das teilt die Polizei mit.

Frau will auf Videotelefonie umsteigen

Der junge Mann lernte über ein soziales Netzwerk eine Frau kennen, die rasch das Vertrauen ihres Opfers erschlich und ihn durch geschickte Gesprächsführung zum Umstieg auf Videotelefonie brachte. Sie den 23-Jährigen dazu, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Im Anschluss forderten die Täter den Mann zur Zahlung einer Geldsumme auf und drohten, das aufgezeichnete Video sonst an alle Kontakte des Opfers zu senden. Der 23-Jährige kam den Forderungen nicht nach, sondern erstattete Anzeige.

Auf Privatsphäre-Einstellungen achten

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der „Sextortion“ genannten Erpressermasche. Ganz nüchtern betrachtet, bedeutet diese Bezeichnung sexuelle Erpressung. Was wie ein harmloser Flirt beginnt, endet mit hohen Geldforderungen. Die Polizei rät, keine Freundschaftsanfragen von Fremden entgegenzunehmen und niemals bereits nach kurzer Zeit auf einen Videochat umzusteigen. „Nehmen Sie von intimen Handlungen vor der Kamera Abstand, wenn Sie die Person erst seit Kurzem kennen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. „Schützen Sie sich, indem Sie im Internet keine Daten von sich preisgeben, Ihre Privatsphäre-Einstellungen regelmäßig überprüfen und die Virenschutzprogramme aktuell halten.“ Keinesfalls sollte Geld an Täter überwiesen werden. Wer dennoch Opfer einer Erpressung wird, sollte umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten.