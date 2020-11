23-Jähriger ist betrunken unterwegs

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau haben am Samstag gegen 23 Uhr in der Wilhelmiterstraße in Mengen einen ohne Licht fahrenden E-Roller festgestellt. Weiterhin heißt es in der Polizeimeldung, dass bei der anschließenden Kontrolle bei dem 23-jährigen Rollerfahrer eindeutiger Atemalkohol wahrgenommen wurde. Daher musste der Mann für einen Alkoholtest und wegen fehlender Ausweispapiere zum Revier Bad Saulgau. Der Atemalkoholtest ergab umgerechnet einen Wert von 0,82 Promille beim 23-jährigen Fahrer.