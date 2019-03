2,1 Millionen Euro für die Ablachhalle

Die Stadt Mengen darf sich über eine hohen Zuschuss zur Sanierung der Ablachhalle freuen. 2,106 Millionen Euro gibt es aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier von Bund und Land. „Das ist natürlich eine wirklich gute Nachricht“, sagt Bürgermeister Stefan Bubeck. Die Summe entspreche etwa einem Drittel der Gesamtkosten der geplanten Sanierung. „Jetzt muss der Kämmerer herumrechnen, ob und wie wir uns die Umsetzung leisten können.“

Vor etwa einen halben Jahr hätten Vertreter der Stadtverwaltung bei einem Gespräch im Regierungspräsidium erfahren, dass die Ablachhalle von einem Sonderförderprogramm innerhalb der Städtebauförderung könnte. „Ziel des Investitionspakts ist es, Angebote der quartiersbezogenen Integration und des sozialen Zusammenhalts zu schaffen und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur als Orte der Integration zu qualifizieren“, heißt es auf der Homepage des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat. Auch Sportstätten können gefördert werden. Von den sogenannten förderfähigen Kosten übernimmt der Bund dann 75 Prozent, das Land 15 Prozent und die Kommune 10. So landet man bei er Halle bei den 2,1 Millionen Euro.

Mit der Sanierung der Ablachhalle beschäftigt sich der Mengener Gemeinderat schon seit vielen Jahren. Nachdem ein Abriss vom Tisch war, präsentierte das beauftragte Architekturbüro Sportconcept Sportstättenbau 2015 einen Planungsentwurf, bei der die Ablachhalle in mehreren Bauabschnitten für rund 5,6 Millionen Euro saniert werden könne. Nach Abschluss der Maßnahme hätte die als Mehrzweckhalle geplante Halle rund 360 Quadratmeter mehr zur Verfügung, besäße eine Technikzentrale und wäre komplett barrierefrei. Dieser Entwurf war bei allen bisherigen Förderanträgen als Grundlage genommen worden. „Wir können aber davon ausgehen, dass die Kosten noch einmal nach oben korrigiert werden müssen, da schon wieder einige Jahre ins Land gegangen sind“, sagt Bubeck.

Welches Projekt hat Vorrang?

In der Verwaltung warte man nun noch auf die Rückmeldung vom Bundesprogramm zur Förderung kommunaler Einrichtungen. Dort hatte es 2017 eine Absage gegeben, die Stadt sich aber erneut beworben. Kämmerer Holger Kuhn müsse nun anhand der Födersummen und bereits für die Halle getätigter Rücklagen berechnen, ob eine zeitnahe Umsetzung möglich ist. „Die Fördermittel müssen in einem bestimmten Zeitraums verwendet werden“, so Bubeck. Das bringt Verwaltung und Gemeinderat allerdings in eine Zwickmühle: Auch für die Sanierung Mehrzweckhalle in Blochingen hatte es Fördermittel (500 000 Euro aus dem ELR-Programm) gegeben. Eigentlich sei angestrebt worden, diese Maßnahme noch in diesem Jahr zu beginnen. „Unter Umständen verschiebt sich die Priorität noch einmal zugunsten der Ablachhalle, weil wir uns die zwei Millionen auf keinen Fall entgehen lassen können“, sagt Bubeck. „Diese Entscheidung muss aber der Gemeinderat fällen.“

Vielleicht wird Holger Kuhn aber noch eine Möglichkeit finden, die Maßnahmen so zu planen und zu finanzieren, dass beide umsetzbar sind. Schon bei der Sonnenlugerschule hatte es einen vorläufigen Baggerbiss gegeben, damit Fördermittel nicht verfallen. „Die Mittel aus dem Ausgleichstock werden wir für die Mehrzweckhalle voraussichtlich nicht bekommen, weil dort kein Schulsport stattfindet“, sagt Bubeck. „Vielleicht lässt sich der Antrag auf die Ablachhalle ummünzen.“