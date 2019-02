18 Patenkinder hat Anton Fischer schon unterstützt

Zwei Ordner hat Anton Fischer vor sich liegen. In ihnen sind die Briefe von den vielen Kindern abgeheftet, die er mittels einer Patenschaft über die Hilfsorganisation Kindernothilfe finanziell unterstützte. 18 Kindern aus Asien und Südamerika hat Anton Fischer, der am Montag, 4. Februar, 80 Jahre alt wird, mit einem regelmäßigen Monatsbeitrag schon finanziell geholfen, und das nun seit mehr als 40 Jahren.

„Many, many thanks for financial help“, bedankt sich ein Junge in einem Brief an Anton Fischer („Vielen, vielen Dank für die finanzielle Hilfe“). Er erzählt in dem Brief von der Schule, was er dort alles an „guten Dingen“ lernt, und er berichtet von den Besuchern bei seiner Familie. Viele solcher Briefe hat Anton Fischer in den Ordnern gesammelt. Mancher Brief ist mit einem liebevoll gemalten Bild verziert.

Aktuell unterstützt er mit jeweils 39 Euro monatlich ein Patenkind aus Brasilien und ein weiteres aus Indien. Die Kinder bekommen dadurch Schulbildung, eine Unterkunft, Kleidung und Essen. Von 1977 bis heute kam eine Summe von rund 22 600 Euro zusammen, die Anton Fischer gespendet hat. „18 Kinder, das ist fast eine Schulklasse“, stellt Fischer fest. Etwas bereut er, dass er den Kindern, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, nur selten zurückgeschrieben hat. Ihm sei aber vor allem wichtig gewesen, dass die Kinder versorgt werden.

Ein Grund, den Kindern finanziell unter die Arme zu greifen, war auch seine eigene Herkunft: Der 1939 geborene Fischer stammt aus Herbertingen und wuchs dort auf einem Bauernhof in ärmlichen Verhältnissen auf.

Vieles durchgemacht

Er erinnere sich noch, wie er einmal als Schulkind eine Zeitlang keine Schuhe gehabt habe, berichtet er. Oder auch daran, wie die hungernde Stadtbevölkerung aus Saulgau nach dem Krieg zu den Herbertinger Bauern gekommen sei, um mit fast wertlosem Inflationsgeld oder mit dem Mantel am Leib als Bezahlung ein paar Kartoffeln zu kaufen. Eine Notlage, die mancher Bauer damals für sich ausnutzte, wie sich Fischer erinnert – die Bauern waren diejenigen, die noch über Lebensmittel verfügten.

Anton Fischer hatte den starken Antrieb, den ärmlichen Verhältnissen zu entkommen. „Wenn du mit ganz wenigen Mitteln ins Leben eingestiegen bist – da möchtest du endlich Geld verdienen“, sagt Fischer. Er wurde zunächst Maschinenschlosser, zuerst arbeitete er bei Croon und Lucke, dann bei MTU in Friedrichshafen. Am Bodensee verdiente er zwar mehr als in der Heimat. „Das mehr verdiente Geld habe ich dann aber beim Einkehren ausgegeben“, sagt er lachend. „Ich bin ein unmöglicher ‚Kerle‘ gewesen“, blickt er selbstironisch zurück. Mit Anfang 30 stieg er dann ins Versicherungsgeschäft ein. „Da habe ich festgestellt: Da kann ich mich entwickeln, so arbeiten, wie ich will.“

Sprung in die Selbstständigkeit

Nach ein paar Jahren als Angestellter machte er sich in den 70er-Jahren selbstständig als Generalagent einer Versicherungsgesellschaft in Mengen und betreute viele Kunden. Die Generalagentur leitete er bis zum Ruhestand, heute führt seine Tochter Sonja die Agentur.