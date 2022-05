15 Ukrainer absolvieren erfolgreich ersten Deutschkurs in Mengen

15 ukrainische Flüchtlinge haben ihren ersten Deutschkurs an der VHS Mengen erfolgreich absolviert. Unter der Leitung von der ehrenamtlichen Dozentin Irina Müller haben die Ukrainer, die in der Stadt Mengen untergebracht sind, in den letzten vier Wochen in zehn Doppelstunden bereits einiges gelernt.

Unter dem Motto „Wer will, der kann!“ lernten die Geflüchteten grundlegende Sprachkenntnisse, die ihnen den Aufenthalt in Deutschland erleichtern. Viele von ihnen haben sich bereits für den Folgekurs angemeldet. Zwei weitere Anfängerkurse unter der Leitung der ehrenamtlichen Dozentinnen Adelinde Stemmler-Bredendiek und Christa Roßknecht laufen parallel. Die Teilnehmer sagten, dass ihnen vor allem wichtig ist, sich im Alltag unterhalten zu können und die richtige deutsche Grammatik zu erlernen. Ein Wort ist anscheinend international und kannten alle: „Spaghetti“ für das Lächeln beim Foto.

Die Volkshochschule Mengen bedankt sich für das Know-how, die Kreativität und das Engagement der Unterrichtenden, die gute Zusammenarbeit mit den Team des Ukraine-Cafés und die Bereitschaft der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde und der Stadtmission, einen Unterrichtsraum zur Verfügung zu stellen.