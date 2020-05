15-Jähriger hat Cannabis bei sich

Bei der Kontrolle eines Jugendlichen am Sonntag gegen 20.45 Uhr in der Schulstraße in Mengen haben Polizeibeamte Cannabisgeruch festgestellt. Bei der Durchsuchung des 15-Jährigen wurde eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden. Er wurde wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt und an seine Mutter übergeben.