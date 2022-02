14 Füchse auf der Suche nach dem römischen Gutshof

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieder einmal Freitag und man wusste nicht, ob ein Unwetter droht oder ob die Sonne scheint. Den Wanderern der Füchse schien bei der Wanderung am 18. Februar zum Glück die Sonne und nach einer Stunde fand man den Hinweis auf einen Standort einer ehemaligen „villa rustica“, einem römischen Gutshof in der Umgebung Sigmaringendorf. Leider hat niemand die Reste der historischen Fundstätte sichtbar gemacht. Die Füchse wanderten weiter und trafen sich zum Abschluss in der Martinsstube in Mengen. Wieder ein schönes Fleckchen Heimat entdeckt. Kommen Sie doch auch mit!